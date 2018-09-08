Захарова показала себя в образе МИДсестры и пообещала всех вылечить

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова опубликовала на своей странице в фейсбуке фотографию в образе МИДсестры.

На фотографии Захарова запечатлена в белом платье. Изображение дополнено надписью «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате».

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Сама Захарова не указала автора подписи, отметив, что подписанная фотография является «народным творчеством». Также официальный представитель МИДа поздравила всех «с пятницей» и добавила, что «всех вылечит».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей».