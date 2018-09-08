СМИ: Иванка Трамп «нашла» автора анонимной статьи в NYT о президенте США

Дочь и советник американского лидера Иванка Трамп считает, что глава аппарата Белого дома Джон Келли может быть автором анонимной статьи в газете The New York Times, в которой говорилось о противостоянии президенту США Дональду Трампу среди его подчиненных. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники.

По данным издания, Иванка заявила Трампу, что Келли «разрушает его президентство».

Реклама

Как отмечается, зять и советник Трампа Джаред Кушнер согласен со своей супругой Иванкой и также считает, что Келли может быть автором статьи.

Ранее сообщалось, что CNN назвал 13 возможных авторов анонимной статьи в NYT о Трампе.