Путин рассказал о безусловном приоритете операции в Сирии

Российский президент Владимир Путин назвал приоритет операции, которая проводится на сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, «безусловным приоритетом» военной операции является полное уничтожение терроризма в Сирии.

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«Недавно при поддержке российских военно-воздушных космических сил успешно освобождена юго-западная часть страны», — добавил Путин.

Ранее Путин предупредил, что в сирийской провинции Идлиб, на территории которой находятся террористы, предпринимаются попытки подготовки провокаций для срыва режима прекращения огня.