В ЛНР назначили дату выборов депутатов и главы республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) назначил на 11 ноября выборы депутатов парламента и главы непризнанного государства. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Отмечается, что за постановление о назначении дня выборов проголосовали 35 депутатов, которые присутствовали на заседании.

Ранее сообщалось, что выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) также пройдут 11 ноября. Обязанности главы ДНР в данный момент исполняет Денис Пушилин — его назначили на эту должность в пятницу, 7 сентября.