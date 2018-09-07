Fox: Трамп в эфире телеканала назвал автора статьи о нем в NYT «незначительным человеком»

Президент США Дональд Трамп дал интервью в программе «Fox&Friends» на телеканале Fox News перед митингом в штате Монтана, в котором еще раз подверг критике статью анонимного высокопоставленного чиновника из его администрации в газете The New York Times, в которой рассказывалось о «тихом противостоянии» Трампу среди его подчиненных.

В частности, интервью включало широкий круг вопросов от анонимной статьи в NYT до возможного закрытия правительства США для того, чтобы получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе, добавляет Fox News.

Реклама

Как отмечает телеканал, Трамп в интервью заявил, что есть «тысячи людей», которых можно считать высокопоставленными чиновниками в Белом доме.

«Просто они берут одного человека из тысячи. Но что несправедливо, я не против, когда они пишут книгу, и лгут, для того, чтобы дискредитировать», — сказал Трамп.

Трамп назвал автора анонимной статьи о нем в NYT «незначительным человеком». По словам президента США, Белый дом работает как «хорошо смазанная машина».

В статье NYT, которая была опубликована 5 сентября, говорилось о «тихом сопротивлении» президенту США Дональду Трампу внутри его собственной администрации.

Ранее сообщалось, что в Белом доме есть список из 12 подозреваемых в авторстве анонимной статьи о Трампе.