NYT: в Белом доме есть список из 12 подозреваемых в авторстве анонимной статьи о Трампе

У Белого дома есть список из 12 человек, которым, на их взгляд, может принадлежать авторство статьи анонимного высокопоставленного чиновника в администрации президента США Дональда Трампа о противостоянии среди его сотрудников, пишет американская газета The New York Times.

В статье NYT, которая была опубликована 5 сентября, говорилось о «тихом сопротивлении» президенту США Дональду Трампу внутри его собственной администрации.

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«Трудность положения, которую он (Трамп) не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в тексте анонимной статьи.

По словам автора, именно желанием этих людей служить стране, а не президенту, объясняется срыв многих неудачных порывов Трампа на посту президента.

Так, почти весь кабинет министров и чиновники, работающие на Трампа, не признали себя виновными, что являются авторами статьи в New York Times.

Неназванный автор материала, опубликованного The New York Times, стал мишенью охоты и предметом навязчивой публичной игры в догадки, говорится в материале.

Помимо этого, союзники Трампа даже посоветовали ему, чтобы все члены его администрации прошли проверку на полиграфе после публикации данной статьи. В частности, с таким предложением к Трампу выступил его союзник — сенатор Рэнд Пол.

NYT пишет, что «токсичная среда» внутри Белого дома Трампа стала еще более едкой, так как все искали возможного автора статьи, а президент США начал ругать практически всех, кто работал на него.

Газета подчеркивает, что настоящего автора статьи знает лишь отдел NYT, который занимается редакционными колонками. Его имя неизвестно даже журналистам, которые освещают деятельность Белого дома в New York Times, отмечается в материале.

Ранее американский телеканал CNN назвал 13 возможных авторов анонимной статьи в NYT о Трампе.