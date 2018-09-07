Меркель впервые высказалась в поддержку военных действий России в Сирии

Немецкий канцлер Ангела Меркель в первый раз поддержала действия российской стороны на сирийской территории. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Меркель, нужно приложить усилия для борьбы с радикальными силами, но при этом не допустить, чтобы пострадали мирные жители.

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«Мы должны избежать гуманитарной катастрофы», — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» внесет в бундестаг предложение об участии страны в восстановлении Сирии вместе с Россией.