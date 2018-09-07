Матвиенко: Россия не заискивает перед США

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, комментируя межпарламентские отношения России и США заявила, что Москва не заискивает перед Вашингтоном. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

По словам спикера, сейчас не стоит надеяться на полное восстановление межпарламентских отношений. На это влияют как общий контекст двусторонних отношений, так и то, что отношения с Россией по прежнему «являются заложником» борьбы президента США Дональда Трампа и американского истеблишмента.

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«Хочу сказать искренне: мы не заискиваем перед Соединенными Штатами, не умоляем: «Примите нас Христа ради». Мы сознаем, насколько важны российско-американские отношения не только для двусторонних связей, но и для стабильности в мире», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что России не стоит играть против Штатов.