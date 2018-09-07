Рябков о статье NYT про окружение Трампа: будет еще хлеще

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал статью The New York Times о существовании сопротивления в окружении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы российского МИДа, он не стал бы преувеличивать значение этой статьи. При этом подобные материалы будут появляться и дальше.

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«Во-первых, нынешние СМИ живут сенсациями… возможность повышать отдачу от рекламной деятельности зарабатывается такого рода приемами. Будут другие публикации, еще хлеще, еще сенсационнее, резонанснее», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

Ранее The New York Times опубликовала материал, в котором чиновник из Белого дома анонимно заявил, что политики из окружения Трампа сопротивляются ему. По словам источника издания, это связано с тем, что чиновники не разделяют взглядов американского президента. Трамп потребовал немедленно выдать автора материала «из соображений национальной безопасности».