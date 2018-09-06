СНБО Украины одобрил прекращение договора о дружбе с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение украинского лидера Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным телеканала, СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией.

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Ранее Порошенко заявил, что намерен уведомить международные организации о непродлении договора о дружбе с Россией на Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что Порошенко пообещал до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении договора о дружбе.