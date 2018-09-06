Небензя вспомнил шутку про «неуловимого Джо» в связи с делом Скрипалей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон не собирается доводить расследование дела Скрипалей до конца, а подозреваемые — «неуловимые Джо». Об этом он сказал коллегам в Совбезе, передает РИА «Новости».

Небензя подчеркнул, что британские власти не хотят доводить дело до конца. Комментируя названные Лондоном имена подозреваемых по этому делу, Небензя вспомнил шутку о «неуловимом Джо».

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«Неуловимый он не потому, что его не могут поймать, а потому, что он никому не нужен и никто не собирается его искать. У меня складывается стойкое ощущение, что нам представили двух таких «неуловимых Джо», которые якобы действовали по указке из Москвы», — сказал постпред.

Он также назвал обвинения Лондона в адрес Москвы очередным актом спектакля, который надуман и притянут за уши.

Ранее США, Франция, ФРГ и Канада поддержали антироссийское Британии заявление по Скрипалям.