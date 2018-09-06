Трамп написал письмо президенту Македонии

Президент США Дональд Трамп в письме поздравил лидера Македонии Георге Иванова с днем независимости республики, который празднуется 8 сентября. Текст письма опубликован на сайте американского посольства в Скопье.

По словам Трампа, подписание соглашения между Македонией и Грецией о переименовании республики открывает путь для членства Скопье в НАТО и Евросоюз.

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Он также пообещал поддержать Македонию на пути в НАТО.

Трамп подчеркнул, что Македонии «есть чем гордится в этом году».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Македонии Зоран Заев подписали документ о начале переговоров о вступлении страны в альянс.