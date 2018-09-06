Посольство России пошутило о флаконе духов из дела Скрипалей

Посольство России в Лондоне в шутку сравнило флакон духов из дела Скрипалей с пробиркой, которую в 2003-м продемонстрировал в ООН бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Снимки опубликованы в твиттере дипмиссии.

«Старый добрый 2003-й?» — гласит подпись в сообщении.

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Накануне власти Великобритании назвали имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кроме того, на одном из опубликованных снимков изображен флакон духов, в котором злоумышленники якобы перевозили «Новичок».

В 2003 году Колин Пауэлл, выступая в ООН, показал пробирку, которая послужила «доказательством» наличия оружия массового поражения в Ираке.

«Продемонстрированные накануне фотографии поднимают еще больше вопросов. Обвинения в адрес России вновь основываются на «информации» разведки, которую никто не видел», — цитирует посольство заявление МИД России.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми обвинения британского премьера Терезы Мэй по делу Скрипалей.