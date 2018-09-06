Путин обсудил с главой кабмина Испании отношения между Россией и ЕС
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Педро Санчесом, который возглавляет испанское правительство. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, Путин и Санчес договорились продолжать российско-испанские контакты на различных уровнях. Политики обсудили вопросы двусторонней повестки, а также заявили об интересе к развитию сотрудничества между странами.
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«Затронута также проблематика отношений между Россией и ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее глава испанского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель заявил, что российская сторона вернулась на международную арену и хочет снова стать великой державой.