В Госдуме объяснили слова депутата Рады о причинах возвращения полуострова в Россию

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал комментарий после того, как депутат украинской Рады Евгений Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России. Об этом сообщает RT.

По словам Белика, такое «прозрение» связано с президентской кампанией на территории страны и новым витком политического противодействия. Он заметил, что так на Украине начали работать с целевыми аудиториями.

Реклама

«Оппозиционный блок» решил «отработать» по пророссийской аудитории в противовес националистической риторике Порошенко», — сказал Белик.

Он добавил, что многие украинцы продолжают любить Россию и оказывают сопротивление пропаганде.

Ранее сообщалось, что Балицкий во время отдыха в Крыму осознал причину присоединения полуострова к России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.