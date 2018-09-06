Atlantic: в США наступил «конституционный кризис» после скандала вокруг Белого дома

События последних дней внутри администрации президента США Дональда Трампа угрожают разжечь паранойю американского лидера и еще более остро поставить под угрозу вопрос американской национальной безопасности, пишет The Atlantic.

В материале отмечается, что пренебрежение президентской властью со стороны собственных подчиненных Дональда Трампа представляет собой конституционный кризис.

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Если ближайшие советники президента США считают, что Дональд Трамп морально и интеллектуально непригоден для такой высокой должности, которую он сейчас занимает, то они обязаны сделать все возможное, чтобы отстранить его от своего поста законными средствами, говорится в статье.

Это может быть рискованно для их карьеры в правительстве или даже после, отмечает автор. Тем не менее, в первый же рабочий день они дали клятву защищать американскую конституцию, и никаких исключений о «рискованности» в тексте присяги не было, добавляет The Atlantic.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью анонимного чиновника о сопротивлении президенту США Дональду Трампу.

«Трудность положения, которую он (Трамп) не до конца осознает, в том, что многие высокопоставленные лица в его собственной администрации старательно работают изнутри, чтобы расстроить пункты его повестки и его худшие порывы. Я-то знаю. Я — один из них», — говорится в тексте.

Эта статья, пишет The Atlantic, бросила правительство Соединенных Штатов в еще более опасный беспорядок. Автор статьи в NYT воспламенил паранойю американского лидера и наделил его своеволием, отмечает издание. Теперь Трамп станет более вызывающим, более безрассудным, более антиконституционным и более опасным, добавляет The Atlantic.