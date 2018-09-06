Politico: союзники Трампа призывают рассекретить относящиеся к «российскому делу» документы

Республиканцы в конгрессе США подталкивают американского президента Дональда Трампа к тому, что он рассекретил часть документов, относящихся к расследованию по «российскому делу», которое ведет ФБР. Об этом пишет Politico.

Конгрессмены-республиканцы Марк Медоуз, Джим Джордан, Мэтт Гетц и Ли Зельдин просят Трампа рассекретить дополнительные части документации, касающейся запроса ФБР о слежке за бывшим советником предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Картером Пейджем в конце 2016 года. Как сообщалось ранее, ФБР считало Пейджа «объектом вербовки» России. В июле Белый дом уже рассекретил запрос ФБР о слежке за Пейджем. Тем не менее, пишет Politico, это была «слишком отредактированная версия».

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Республиканцы также хотят, чтобы президент США Дональд Трамп рассекретил и выпустил все официальные записки, поданные высокопоставленным чиновником министерства юстиции США Брюсом Ором, чьи отношения с бывшим британским шпионом Кристофером Стилом (автором «русского досье» на Трампа) стали основой для обвинения в предвзятости против Трампа среди высших должностных лиц правоохранительных органов и разведки. Они также намерены добиваться рассекречивания «других соответствующих документов», рассказал Politico.

Ранее сообщалось, что Картер Пейдж выступил перед комитетом по разведке США по делу о «российском вмешательстве». Он подтвердил, что встречался с чиновниками России в ходе визита в Москву в 2016 году.