Захарова назвала снимки подозреваемых Скотланд-Ярда троллингом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нестыковках на снимках подозреваемых в причастности к отравлению Сергея Скрипаля, обнародованных Скотланд-Ярдом, передает РИА «Новости».

Захарова обратила внимание на то, что мужчины, которых назвали подозреваемыми, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. По ее словам, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся «ходить одновременно».

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«Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог», — отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух россиян, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.