Губернатор Хоккайдо отменила визит в Россию из-за землетрясения

Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила визит на Сахалин из-за землетрясения, передает РИА «Новости» со ссылкой на международный отдел губернаторства.

«Визит на Сахалин отменен из-за необходимости принимать меры в связи с землетрясением на Хоккайдо. Пока известно только, что в таких обстоятельствах визит невозможен. О новых сроках визита пока можно сказать только, что они будут согласованы позднее», — сказал представитель администрации.

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Визит Харуми Такахаси на Сахалин должен был состояться с 6 по 8 сентября.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за землетрясения на Хоккайдо.

Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.