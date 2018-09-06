В Белом доме отреагировали на статью о сопротивлении чиновников Трампу

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал газеты The New York Times о противодействии чиновников президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление Сандерс.

«Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать этот жалкий и эгоистичный материал. Это очередное дно так называемой «авторитетной газеты», — заявила она.

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Сандерс также призвала чиновника, ведущего анонимную колонку, уйти в отставку.

Газета The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, в которой он рассказал о сопротивлении чиновников, окружающих президента Доналльда Трампа, в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.