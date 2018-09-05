В Совфеде назвали дело Скрипалей аферой XXI века

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич сравнил «дело Скрипалей» с французским «делом Дрейфуса» вековой давности, назвав расследование инцидента в Солсбери «аферой XXI века». Об сенатор написал в своем фейсбуке.

По утверждению сенатора, Великобритания вводит в дело новые подробности для того, чтобы «не выдохнулся» сюжет.

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«Сконструированное Лондоном так называемое «дело Скрипалей» уже точно тянет на аферу первых двух десятилетий XXI века. Его можно сравнить со знаменитым «делом Дрейфуса», которое сотрясало Европу в конце XIX - начале ХХ веков», — сказал Клинцевич.

Также сенатор отметил, в случае с «делом Дрейфуса» все закончилось позором для его устроителей.

«Нет никаких оснований полагать, что сегодня случится иначе», — добавил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что обвинения Великобритании прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков.