Ушаков: Путин получил приглашение Макрона посетить Францию

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение своего французского коллеги Эммануэля Макрона посетить Францию. Об этом сообщается РИА «Новости».

По его словам, Макрон пригласил Путина посетить Францию 11 ноября.

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Он также добавил, что в настоящее время данное приглашение рассматривается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность поездки Путина во Францию на годовщину Первой мировой войны.

По его словам, предложение о таком визите прорабатывается .