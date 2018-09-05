Эрдоган и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели встречу в Анкаре. Об этом сообщается в твиттере МИД ФРГ.

По данным ведомства, в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения.

Как отмечается, Эрдоган и Маас также обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара планирует предотвратить наступление правительственных войск САР в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, планы сирийского правительства начать военную операцию в Идлибе несут в себе большие риски.