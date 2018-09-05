Генсек НАТО поддержал заявление Британии по подозреваемым в деле Скрипалей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в твиттере приветствовал заявление Великобритании о наличии доказательств для предъявления обвинений по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По его словам, НАТО осуждает нападение на Скрипалей в Солсбери.

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Он также подчеркнул, что альянс полностью солидарен с Великобританией.

Ранее СМИ сообщили, что в Британии подготовили обвинения против россиян по делу Скрипалей.

Как отмечалось, британская прокуратура сообщила о наличии достаточного количества доказательств.