Генсек НАТО поддержал заявление Британии по подозреваемым в деле Скрипалей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в твиттере приветствовал заявление Великобритании о наличии доказательств для предъявления обвинений по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
По его словам, НАТО осуждает нападение на Скрипалей в Солсбери.
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Он также подчеркнул, что альянс полностью солидарен с Великобританией.
Ранее СМИ сообщили, что в Британии подготовили обвинения против россиян по делу Скрипалей.
Как отмечалось, британская прокуратура сообщила о наличии достаточного количества доказательств.