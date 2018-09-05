Глава МИД Ирана обвинил Трампа в злоупотреблении положением в СБ ООН
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в твиттере заявил, что президент США Дональд Трамп злоупотребляет своим положением в Совете безопасности ООН.
По его словам, Трамп использует свое положение в СБ ООН для того, чтобы обвинить Иран в проблемах на Ближнем Востоке.
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Он также добавил, что Трамп нарушает резолюцию СБ ООН по Тегерану.
Зариф подчеркнул, что президент США «подстрекает» другие страны к нарушению резолюции по Ирану.
Ранее сообщалось, что Трамп решил лично провести заседание СБ ООН.
Как отмечалось, на заседании Совбеза, которое проведет американский президент, речь будет идти о «важном региональном вопросе».