Глава МИД Ирана обвинил Трампа в злоупотреблении положением в СБ ООН

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в твиттере заявил, что президент США Дональд Трамп злоупотребляет своим положением в Совете безопасности ООН.

По его словам, Трамп использует свое положение в СБ ООН для того, чтобы обвинить Иран в проблемах на Ближнем Востоке.

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Он также добавил, что Трамп нарушает резолюцию СБ ООН по Тегерану.

Зариф подчеркнул, что президент США «подстрекает» другие страны к нарушению резолюции по Ирану.

Ранее сообщалось, что Трамп решил лично провести заседание СБ ООН.

Как отмечалось, на заседании Совбеза, которое проведет американский президент, речь будет идти о «важном региональном вопросе».