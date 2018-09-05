МИД потребовал у Лондона личные данные подозреваемых по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство потребовало у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух россиян, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

Она отметила, что для получения британской визы по закону гражданам России необходимо было предоставить отпечатки пальцев, однако Бристоу, по словам Захаровой, заявил, что Лондон «никакие материалы не предоставит».

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«Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что в России исходят из того, эти данные что по линии Интерпола все же будут переданы.

Ранее сообщалось, что Британия обвинила по делу Скрипалей двух россиян.