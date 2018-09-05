Трамп обвинил соцсети в поддержке Клинтон на выборах

Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети во вмешательстве в американские президентские выборы как в 2016, так и в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, таким образом Трамп ответил на вопрос о том, будут ли вмешиваться компании в предстоящие в ноябре промежуточные выборы.

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«Думаю, что они уже вмешивались», — заявил Трамп.

Он также отметил, что симпатии соцсетей были не на его стороне, поскольку все эти компании «суперлиберальные».

«Может быть, я лучше выступил, потому что я хорошо умею обращаться с твиттером и соцсетями, но правда в том, что они все были на стороне Хиллари Клинтон. Если вы посмотрите на то, что происходило с Facebook, Google и всеми этими (компаниями), они были полностью на ее стороне», — заявил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что компании не должны допускать предвзятости, поскольку эта тактика может впоследствии повредить политическим задачам этих самых компаний.

Ранее сообщалось, что законопроект по предотвращению вмешательства в выборы «застопорился» в американском конгрессе.