Ушаков рассказал о встрече Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в «узком» составе 11 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на встрече лидеры намерены обсудить международную проблематику и ситуацию вокруг Северной Кореи.

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Он также добавил, что Путин и Си Цзиньпин могут обсудить взаимоотношения с США.

Ушаков подчеркнул, что лидеры примут участие в работе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству на ВЭФ.

Ранее Путин заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина ожидают с визитом во Владивостоке в сентябре.