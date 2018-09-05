Путин может посетить Японию в привязке к G20

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о работе над визитом российского лидера Владимира Путина в Японию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предварительно рассматривается возможность визита Путина в Японию в 2019 году в привязке к предстоящему саммиту G20. Помощник президента отметил, что японцы направят Путину приглашение в том числе в связи с проведением церемонии закрытия перекрестных годов.

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«Кроме того, в Японии состоится саммит «двадцатки». И мы в предварительном плане рассматриваем возможность осуществления визита в привязке к этому саммиту», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи планируют обсудить подписание мирного договора между странами.