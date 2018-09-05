Ушаков: Путин и Абэ проведут встречу тет-а-тет

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящей встрече обсудят мирный договор и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, встреча Путина и Абэ пройдет в формате тет-а-тет.

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Он также добавил, что лидеры намерены обсудить «различные вопросы двусторонней повестки дня».

Ушаков подчеркнул, что в ходе встречи Путин и Абэ затронут проблематику мирного договора.

Ранее сообщалось, что Абэ рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Путиным.

По его словам, он рассчитывает на основательную дискуссию с Путиным.