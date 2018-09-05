ФАС в письме призвала Google не вмешиваться в выборы

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в письме к компании Google заявил, что Алексей Навальный приобрел у компании рекламные инструменты для продвижения несогласованного мероприятия. Копия письма имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Он отметил, что предоставление Навальному данных рекламных инструментов со стороны Google может быть расценено как нарушение российского законодательства.

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«Учитывая изложенное, в проведении указанного массового мероприятия, а также в информации о проведении 9 сентября 2018 года митинга могут усматриваться признаки нарушения законодательства России», — говорится в письме Артемьева.

Глава ФАС также подчеркнул, что любая политическая агитация в единый день голосования является незаконной.

Артемьев призвал Google принять меры, чтобы не допустить нарушения законов России с использование рекламных инструментов, «а именно push-уведомлений и «прероллов», для размещения на видеохостинге Youtube».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что претензии российских властей к Google не являются «чрезвычайной ситуацией».