Мэй назвала подозреваемых по делу Скрипалей сотрудниками ГРУ

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что двое мужчин, подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками российской разведки, передает Sky news.

«Они должны обуздать деятельность ГРУ», — сказала Мэй.

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Она также обвинила Россию в дезинформации по делу об отравлении и заявила, что «только у России» были мотивы для того, чтобы совершить подобное преступление.

Мэй также назвала доказательства против подозреваемых россиян существенными и заявила об отсутствии другой линии расследования по данному делу.

Ранее полиция выпустила фотографии перемещения двух россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении в Солсбери.

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