Хейли: Россия и Китай создают проблемы при денуклеаризации КНДР
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что российская и китайская стороны препятствуют решению проблемы с денуклеаризацией КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление Хейли сделала на пресс-конференции по поводу председательства США в Совбезе ООН.
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«Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против КНДР)», — сказала Хейли.
Она также заметила, что Соединенные Штаты и Южная Корея взаимодействуют по поводу санкций в отношении Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином перспективы диалога с КНДР.