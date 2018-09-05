Хейли: Россия и Китай создают проблемы при денуклеаризации КНДР

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что российская и китайская стороны препятствуют решению проблемы с денуклеаризацией КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Хейли сделала на пресс-конференции по поводу председательства США в Совбезе ООН.

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«Россия и Китай продолжают создавать проблемы, в том числе в работе комитета 1718 (по соблюдению санкций против КНДР)», — сказала Хейли.

Она также заметила, что Соединенные Штаты и Южная Корея взаимодействуют по поводу санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином перспективы диалога с КНДР.