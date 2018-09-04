В Госдуме ответили на обвинения США в адрес России в дестабилизации ситуации на Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что США пытаются постоянно оболгать и скомпрометировать Россию, при этом Москва заинтересована в стабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

О том, что Россия пытается перед выборами 2019 года дестабилизировать украинское правительство, ранее заявил глава Национальной разведки США Ден Коутс. Морозов подчеркнул, что такие обвинения направлены на то, чтобы ввести очередные ограничения, сдерживающие экономику России.

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«Было бы очень интересно посмотреть на доказательства, которые представит Национальная разведка США или хотя бы какие-то ориентиры, потому что, честно говоря, уже не очень серьезно воспринимаются эти голословные заявления и довольно нелепые обвинения в адрес России», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин призвал пересмотреть договорно-правовую базу с Россией.