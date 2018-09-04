В России отреагировали на планы Трампа лично провести заседание СБ ООН

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва в курсе намерения президента США Дональда Трампа лично провести заседание Совета Безопасности Организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время проведения недели встреч высокого уровня в ООН в конце сентября планируется обсуждение иранской тематики. По словам Полянского, российская сторона исходит из того, что заседание СБ пройдет в контексте выполнения резолюции 2231 (о Совместном всеобъемлющем плане действий — «Газета.Ru»), и что на нем будет обсуждаться ситуация с Ираном.

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«Мы очень надеемся, что прозвучат аспекты, связанные с выходом США из СВПД», — подчеркнул заместитель постпреда.

О том, что Трамп лично проведет заседание Совбеза ООН, ранее сообщила постпред США при Организации Никки Хейли.