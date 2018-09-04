Олейник: из Украины уезжает миллион самых ценных граждан

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что миграция из страны дошла до таких размеров, что уже угрожает украинской экономике, передает НСН.

«Чтобы не уезжал народ из страны, надо менять власть, политику надо менять. Это и правда ситуация катастрофическая, уезжает миллион самых ценных, квалифицированных, трудоспособных граждан, которые вместо того, чтобы работать на экономику своей страны, трудятся сегодня в Польше, России, Чехии, Германии.

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Если в России они работают более или менее по специальности, то в других странах они используются как дешевая рабочая сила. Они наполняют бюджеты чужих стран, да, безусловно, деньги какие-то отправляют в Украину, она и за счет этого держится тоже, но в любом случае это убивает экономическую основу любого государства» — сказал он.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на Украине катастрофическая ситуация с миграцией, примерно миллион украинцев уезжает каждый год из страны. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV. Климкин также Он выразил мнение, что в ближайшее время эта тенденция сохранится.