Азаров: Порошенко ничего полезного для экономики не сделал

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о своем отношении к Порошенко, передает ФАН.

«Не хочу использовать более сильные характеристики. Отрицательное потому, что он ничего полезного для экономики не сделал. Обладая такими громадными полномочиями... Ты стал президентом, тебе дали такие возможности, люди доверили.

Ты должен использовать эти возможности, чтобы страна развивалась, чтобы в стране был мир, порядок, благополучие. Нет, ты их использовал для собственного обогащения и сейчас цепляешься за власть для того, чтобы эта возможность оставалась. Поэтому у меня отношение к нему отрицательное», — сказал он.