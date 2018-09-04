С экс-президента Армении взяли подписку о невыезде

Следователи избрали в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Спецследственной службы республики Марину Оганджанян.

26 июля Роберту Кочаряну были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца.

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«Сегодня следователем принято решение применить в отношении Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сказала пресс-секретарь, подробностей она не привела.

Ранее сообщалось, что Кочарян анонсировал свое возвращение в политику.