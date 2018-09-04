Азаров: я подал в отставку, чтобы избежать кровопролития

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о своей ответственности за события на Украине, передает ФАН.

«Может быть, у меня был другой вариант — вынудить Януковича навести порядок в стране. Я это пробовал делать, у меня не получалось. У Януковича было свое видение, он думал договориться.

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Я могу, конечно, признать свою вину за то, что не сделал в плане разгона этого Евромайдана. Всем таким любителям острых ощущений я бы могу сказать, что попытка разогнать даже 20-тысячную толпу чревата большими жертвами. Мне могут возразить: сейчас жертв еще больше. Но и вы правы, и я прав.

Ответственность за кропопролитие всегда лежит на человеке, который обладает властью и принимает такое решение. Китайцы в свое время на это пошли — пять тысяч человек подавили танками и получают такой вот результат за последние 30 лет. Но это их осознанный выбор. Те люди, которые принимали такое решение, взяли это на себя — и пусть история их осудит.

В тот момент я так не мыслил, я себе такого не представлял — и Янукович не представлял. Я и в отставку подал, чтобы избежать этого кровопролития. Кому-то очень хочется, чтобы я признал свою вину, покаялся. Можно признать вину, потому что, конечно, мы виноваты, что довели до такой ситуации — угрозу можно было ликвидировать, когда она ничего из себя не представляла. Конец ноября — начало декабря 2013 года. Самое главное, что мы попали в такую ситуацию, когда мы играли по правилам, по закону, а против нас играли без всяких правил», — отметил Азаров.