Азаров: такой цензуры, какая установилась на Украине после госпереворота, никогда не было

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, как жила Украина до госпереворота и как живет сейчас, передает ФАН.

«В основном, скажем так, наша задача — доносить до украинцев правдивую информацию о том, что происходит в стране. Такой цензуры, какая установилась на Украине после госпереворота, никогда не было.

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При нас было абсолютно свободно — может, мы поэтому и проиграли. Никаких ограничений, никакой цензуры — абсолютная свобода брехни, в том числе — к большому сожалению — той, которая служила дезинформации значительной части наших соотечественников. Но такого беспредела не было.

А сейчас для инакомыслящих — тюрьма, примеров можно приводить сколько угодно — когда даже за безобидный лайк или даже репост люди получают реальные сроки. Это и убийства — не брезгуют ими; это возбуждение уголовных дел и вытеснение из страны.

Начинается преследование — люди выезжают из страны. Это и, скажем так, добровольное согласие журналистов на сотрудничество с режимом. То есть они ему знают цену...

Прекрасный пример [Виталия] Портникова, бывшего редактора «Левого берега». Он пел им дифирамбы до Майдана, после Майдана, а последние полгода или год начал выступать против этих властей, переобулся на ходу», — сказал он.