В Совфеде заявили, что МИД также повлияет на ситуацию с Google

Замглавы международного комитета Совета федерации Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что МИД России также присоединится к попыткам повлиять на компанию Google.

По его словам, ситуация с потенциальным вмешательства Google в российские выборы обсуждалась на сенаторской комиссии по защите госсуверенитета.

Реклама

Парламентарий утверждает, что в ходе этого совещания представители МИД пообещали оказать влияние на ситуации через свои каналы.

При этом Климов утверждает, что пока цель заявлений российских властей профилактическая. По его словам, главное — это не допустить, чтобы в день тишины и день выборов (8 и 9 сентября) Google позволял рекламировать ролики с призывами к несанкционированным действиям. Сенатор также напомнил о прецеденте, когда власти США обвинили во вмешательстве в свои выборы телеканал RT.

Ранее прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.

Высокопоставленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, заявил, что до блокировки сервиса Google в России дело не дойдет.