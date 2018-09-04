New Yorker: Белый дом может воспрепятствовать публикации доклада по «российскому делу»

Адвокат президента США Рудольф Джулиани рассказал американскому журналу New Yorker о том, что Белый дом оставил за собой право препятствовать возможной публикации заключительного доклада по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов США в 2016 году, которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Даже если вопрос о дачи показаний президента США Дональда Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру будет решен, давление его личного адвоката Рудольфа Джулиани на следствие, скорее всего, продолжится, пишет New Yorker.

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После того, как прокурор Мюллер сформирует заключительные выводы собственного расследования по «российскому делу», он представит его вместе с заместителем генерального прокурора США Родом Розенштайном, говорится в материале. Розенштайн имеет возможность показать заключительный доклад конгрессу США и представить его общественности. Тем не менее, Джулиани указал на малоизвестный аспект соглашения между юридической командой Трампа и Мюллером. В частности, речи идет о том, что Белый дом оставил за собой право возражать против публичного раскрытия информации, которое распространяется в рамках прерогативы президента.

«Я уверен, что мы это сделаем», — заявил Джулиани, отвечая на вопрос о том, будет ли Белый дом возражать против публикации доклада Мюллера.

По словам Джулиани, уже подготовлено 45 страниц контр-доклада, который планируется выпустить одновременно с завершением расследования Мюллера о предполагаемом вмешательстве России.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.