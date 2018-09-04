На Украине обозначили сроки голосования по поправкам в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что украинский парламент собирается в конце сентября проголосовать по вопросу внесения конституционных поправок о курсе страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает УНН.

«Я думаю, что мы поставим первое голосование где-то на конец сентября... Так мы говорили и так говорил спикер парламента», — заявила Луценко.

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Она отметила, что в это время пройдет первое голосование, по итогам которого законопроект может отправиться в Конституционный суд Украины. Второе голосование за поправки пройдет уже в январе на следующей пленарной сессии, отметила Луценко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал предложение лидера партии «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко подписать меморандум о курсе страны в ЕС и НАТО.