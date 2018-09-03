Трамп о намерениях Керри баллотироваться в президенты: мне повезло

Президент США Дональд Трамп прокомментировал намерение экс-госсекретаря Джона Керри баллотироваться в президенты. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам американского президента, ему повезло, так как Керри и другие возможные конкуренты на предстоящих выборах хороши для самого Трампа.

Реклама

«Джон Керри, отец сейчас окончившегося соглашения с Ираном, думает выдвигаться в президенты. Кажется, мне просто повезло, ведь конкуренты, которые сейчас подбираются, действительно хороши — для меня!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь не исключил своего участия в президентской гонке в 2020 году.