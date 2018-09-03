Эксперт раскрыл суть британского влияния на ЕС

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма рассказал, как Лондон убедил ЕС выслать дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля», передает НСН.

«За британцами стоят США и, естественно, когда дело доходит до принципиальных и серьезных разговоров на международной арене, как принято у США, они отодвигают все дипломатические принципы. Дипломатия уходит на второй, третий план, и на первый план выдвигаются, как правило, силовые методы.

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На примерах последних международных конфликтов в Ираке и так далее, это военная сила. В ситуации с Великобританией, это сила экономического характера. Этот силовой блок начинает доминировать в управлении всех процессов связанных с делом Скрипалей.

Элемент дипломатии там мало сыграл роль, больше сыграли факторы силовые и экономические. Суть заключается в том, что любое дипломатическое достижение всегда основывается на фактах припорошенных порохом, за этим всегда стоит военная, экономическая, финансовая сила. Если бы ее не было, никаких успехов английские дипломаты не добились бы», — рассказал Сурма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил успех британских дипломатов, которым в ходе Брекзита удалось убедить европейские страны выслать российских дипработников из-за «дела Скрипаля».