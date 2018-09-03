Песков рассказал об отношениях Путина с Макроном

После слов французского лидера Эммануэля Макрона о заинтересованности Владимира Путина в «развале» Евросоюза пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об отношениях между главами государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин уважительно относится к своему французскому коллеге.

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«И, действительно, у президента Владимира Путина установились очень конструктивные рабочие отношения и, в том числе, добрые личные отношения [с Макроном]», — заявил Песков.

Он заметил, что такие отношения позволяют главам государств обсуждать острые вопросы. Песков подчеркнул, что есть такие темы, по которым у президентов диаметрально противоположенные взгляды.

Ранее Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы мечтает «демонтировать Евросоюз».