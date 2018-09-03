Песков отреагировал на слова Макрона о заинтересованности Путина в «развале» ЕС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как французский лидер Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Владимира Путина в «развале» Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, нынешний уровень отношений между Россией и ЕС не отвечает интересам обеих сторон.

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«…мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин не раз подчеркивал, что российская сторона встанет на путь «оживления и нормализации» отношений, как только такую готовность продемонстрируют в ЕС. Песков заметил, что в некоторых областях, в том числе и в энергетике, отношения между странами продолжают развиваться.

Ранее Макрон заявил, что президент России Владимир Путин якобы мечтает «демонтировать Евросоюз».