Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде проект закона, который должен будет закрепить курс страны в ЕС и НАТО, заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, передает РИА «Новости».

«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в конституцию Украины о закреплении в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины», — сказала Луценко.

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Она также сказала, что соответствующие изменения планируется внести в преамбулу конституции Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко во время парада в честь Дня Независимости страны пообещал внести в Раду законопроект о евроинтеграции Украины до начала осенней сессии Рады 4 сентября.