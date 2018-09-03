В США сравнили «российское дело» Мюллера с миллионноголовым монстром

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году, которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер, разрослось в «монстра с шестью миллионами голов», заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Ли Зельдин в эфире американского телеканала Fox News.

Республиканец напомнил, что расследование Мюллера изначально было направлено на изучение возможного вмешательства России в американские выборы президентов 2016 года и предполагаемый сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Между тем, по его словам, разбирательство «вышло за рамки» того, для чего оно изначально было инициировано.

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В частности, расследование Мюллера было расширено для того, чтобы также изучить, пытался ли президент США Дональд Трамп препятствовать правосудию и другим вопросам. Помимо этого, были раскрыты финансовые преступления бывшего руководителя штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна.

Ранее сообщалось, что юридическая команда президента США Дональда Трампа работает над контр-докладом по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года, которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США, а также сговор с предвыборным штабом Дональда Трампа.