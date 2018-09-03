Лавров рассказал, что его «заряжает»

Глава российского МИДа Сергей Лавров признался, что любит отдыхать в Сибири. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, во время лекции во МГИМО министра спросили о любимых местах на территории России. В ответ он напомнил, что у россиян есть Москва.

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Кроме того, Лавров старается каждый год бывать в Сибири. Он уточнил, что речь идет о Туве, Хакасии и Алтайском крае.

«Стараюсь где-то недельку летом и недельку зимой [бывать в Сибири]. Это правда заряжает очень сильно», — сказал Лавров.

Ранее Лавров рассказал, что знает о происходящем в соцсетях, хотя сам нигде не зарегистрирован.